Este lunes cerraron oficialmente los registros de la Liga MX y Chivas alcanzó a concretar un último refuerzo con Jonathan Pérez, quien ya fue anunciado como nuevo jugador del Rebaño Sagrado. Con esto, es momento de hacer corte de caja y analizar cómo quedó el plantel rojiblanco tras el mercado de pases del Clausura 2026, con altas, bajas y movimientos estratégicos.

Chivas tiene nuevo refuerzo con Jonny Pérez.

En cuanto a las altas para el Clausura 2026, el Guadalajara sumó cuatro refuerzos directos para el Primer Equipo: Ángel Sepúlveda, proveniente de Cruz Azul; Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire de la MLS; Ricardo Marín, quien regresó tras su cesión con el Puebla; y Jonathan Pérez, llegado desde el Nashville SC. Se trata de incorporaciones enfocadas principalmente en potenciar el ataque rojiblanco.

Respecto a las bajas, Alan Mozo fue cedido al Pachuca, Teun Wilke al Fortaleza de Colombia y Cade Cowell al New York Red Bulls, los tres en préstamo con opción a compra. Además, Luis Olivas salió rumbo al Atlante, aunque no se especificó si se trató de una venta definitiva o cesión. Por otro lado, Javier Hernández e Isaac Brizuela terminaron contrato y dejaron la institución, muy probablemente con el retiro en mente.

Por último, Erick Gutiérrez y Alan Pulido no entran en los planes de Gabriel Milito, por lo que no serán tomados en cuenta en el presente torneo. En ambos casos, la directiva sigue buscando acomodarlos en la MLS, donde los registros aún no cierran, aunque las opciones de salida parecen cada vez más limitadas.

El Tapatío también se reforzó con jugadores que podrían dar el salto pronto a Chivas

El Tapatío también sumó refuerzos interesantes con miras al futuro del club, destacando a Ángel Chávez, procedente del Necaxa y ya convocado por Gabriel Milito, así como Cruz Medina, quien llegó desde el San Jose Earthquakes y debutó en el triunfo ante Leones Negros. Ambos son futbolistas que podrían dar el salto al Primer Equipo más temprano que tarde si mantienen su progresión.