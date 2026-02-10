Jonathan Pérez acaba de ser confirmado como nuevo refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2026, en una negociación que tomó a muchos por sorpresa y que, según los reportes, se cerró en apenas unos días. Para concretar su llegada, Chivas tuvo que realizar una inversión millonaria que incluso fue catalogada como venta récord para el Nashville SC, demostrando la apuesta fuerte que hizo la directiva por el joven extremo.

Ahora, ya oficialmente como jugador del Rebaño Sagrado, son muchas las dudas que tiene la afición sobre sus primeros días en el club, y una de ellas es el dorsal que utilizará. El número que portará Jonathan Pérez arrastra una mala racha reciente en el equipo, por lo que el reto del atacante será cambiar esa narrativa con rendimiento y minutos en el terreno de juego.

En el video publicado por Chivas para presentar a Pérez se puede apreciar que usará el número 18, dorsal que el torneo pasado pertenecía a Luis Olivas y anteriormente a Ronaldo Cisneros. Ambos futbolistas tuvieron muy poca participación y terminaron saliendo del club ante la falta de minutos, por lo que ahora Jonny tendrá la misión de darle un nuevo significado a ese número dentro del plantel rojiblanco.

Jonathan Pérez llega para competir como extremo, especialmente por la banda derecha, una posición que actualmente tiene dueño con Roberto Alvarado. Sin embargo, todo apunta a que el Piojo será convocado al Mundial y se perdería la Liguilla, escenario en el que Pérez tendría que asumir la responsabilidad y convertirse en una pieza clave del ataque. Si todo sale como se planea, los minutos estarán prácticamente asegurados para el nuevo refuerzo.

Jonathan Pérez podría debutar en el Clásico Nacional contra América

Este sábado 14 de febrero se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron, y una de las grandes incógnitas es si Jonathan Pérez podrá debutar en ese partido. El extremo viene de hacer pretemporada con el Nashville, por lo que físicamente está en buen estado, y en los próximos días debería quedar registrado oficialmente. La decisión final quedará en manos de Gabriel Milito, quien determinará si le da minutos ante el máximo rival en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mexicano.