En medio de la preparación para la Liguilla del Clausura 2026, en Chivas de Guadalajara apareció una imagen que no pasó desapercibida: el juvenil Hugo Mata entrenó una vez más junto al primer equipo. El mediocampista ofensivo de 18 años fue parte de las fotos compartidas por el club en redes sociales durante la semana, un detalle que cobra especial relevancia por el contexto en el que se da.

Mata no fue considerado para el partido de Ida de los cuartos de final de la Sub-21 ante Atlas, donde Chivas igualó 1-1 como visitante y deberá definir la serie en casa. Su ausencia llamó la atención, especialmente porque venía siendo una de las grandes figuras del equipo, con dos goles consecutivos en las últimas jornadas, ambos de gran factura.

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Este movimiento se da en un momento particular para la plantilla que dirige Gabriel Milito, quien deberá afrontar la Liguilla con varias bajas sensibles. Javier Aguirre convocó a nombres importantes como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes se concentrarán con la Selección Mexicana en la antesala de la Copa del Mundo, dejando al Rebaño sin piezas clave.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas dentro de la propia estructura del club, y ahí es donde aparece el nombre de Hugo Mata. El mediocampista ya había sido contemplado para el amistoso ante Atlas en Estados Unidos, donde incluso jugó algunos minutos. observado en dinámicas cercanas al primer equipo y su reciente rendimiento en la Sub-21 lo posiciona como una opción lógica para sumar profundidad en el plantel.

¿Tendrá minutos Hugo Mata en la Liguilla?

Sin confirmaciones oficiales, su presencia en los entrenamientos y su ausencia en la categoría Sub-21 funcionan como indicios que invitan a pensar en una posible sorpresa. En un equipo obligado a reinventarse por las circunstancias, Hugo Mata podría convertirse en una de las apuestas más inesperadas de cara a la Liguilla.