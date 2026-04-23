El fin de semana dejó acción rojiblanca en todos los frentes. Mientras el primer equipo de Chivas igualó sin goles en su visita a Necaxa, en Aguascalientes también hubo actividad para las Fuerzas Básicas, donde la categoría Sub-21 protagonizó un duelo intenso ante los Rayos. En ese contexto, el Rebaño encontró una respuesta futbolística en una acción individual brillante: un golazo de Hugo Mata que permitió rescatar el empate.

El equipo dirigido por Luis Arce se encontraba en desventaja durante el segundo tiempo cuando llegó la jugada clave. Carlos Corona, capitán del conjunto, filtró un gran pase en profundidad desde la mitad de la cancha con su pierna zurda. Mata, ingresando como extremo por izquierda, resolvió con enorme calidad: pinchó el balón por encima del arquero, que pese a su estirada no pudo evitar una definición tan sutil como efectiva. El partido terminó 1-1 y, posteriormente, Chivas cayó en la tanda de penales.

La aparición de Mata no resulta casual. El juvenil viene dando señales de crecimiento en las últimas semanas, al punto de haber sido considerado recientemente en la dinámica del primer equipo. Incluso, tuvo la oportunidad de sumar minutos en el amistoso ante Atlas disputado en Estados Unidos, en lo que significó un paso importante en su proyección.

Además, su historia suma un condimento especial: Mata tuvo pasado en las Fuerzas Básicas de Atlas antes de consolidarse en el proceso formativo de Chivas. Ese recorrido le agrega un matiz particular a su evolución, en un momento donde comienza a hacerse notar con acciones determinantes dentro del campo.

Alineación de Chivas Sub-21