Raúl Rangel dio un paso enorme rumbo al Mundial 2026 al volver a aparecer como titular con la Selección Mexicana en el amistoso frente a Serbia disputado este jueves 4 de junio. Después de varios meses de competencia interna y de compartir protagonismo con Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, todo parece indicar que el arquero de Chivas será el encargado de defender el arco nacional en la Copa del Mundo, algo que hasta hace poco seguía generando dudas entre aficionados y analistas.

Precisamente uno de los nombres que más se mencionan cuando se habla de la portería mexicana es el de Guillermo Ochoa. Aunque muchos aficionados todavía consideran que Memo podría ser titular por su experiencia y trayectoria, la realidad es que la relación entre ambos guardametas parece estar lejos de cualquier rivalidad negativa. De hecho, un gesto previo al encuentro contra Serbia dejó claro el respeto y compañerismo que existe dentro del grupo.

Una vez concluido el calentamiento y cuando todo apuntaba a que el elegido para arrancar el partido sería el arquero rojiblanco, Guillermo Ochoa se acercó a Raúl Rangel para darle un fuerte abrazo, en una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Más allá de quién juegue, el gesto reflejó la confianza y el respaldo que los otros porteros tienen hacia el Tala en este momento tan importante de su carrera.

Aun así, la última palabra sigue perteneciendo a Javier Aguirre. El seleccionador mexicano ha insistido en que nadie tiene garantizado un lugar en el once inicial, incluyendo a Raúl Rangel, por lo que mantiene abierta la competencia interna incluso a solo una semana del inicio del Mundial. Para algunos esto genera incertidumbre, mientras que para otros es una estrategia para mantener a todos los futbolistas al máximo nivel competitivo.

Guillermo Ochoa podría ser titular en el México vs Sudáfrica de la inauguración del Mundial

En los últimos días también ha surgido un rumor que ha generado debate entre los aficionados. Según distintas versiones, Javier Aguirre estaría considerando darle a Guillermo Ochoa la titularidad en el partido inaugural frente a Sudáfrica como una especie de reconocimiento a su histórica trayectoria mundialista, para después devolverle el puesto a Raúl Rangel en el resto de la competencia. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por el cuerpo técnico y luce poco probable, especialmente considerando la importancia que tiene arrancar el torneo con el equipo más competitivo posible desde el primer minuto.