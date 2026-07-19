Chivas inició el Apertura 2026 con una noticia que ilusionó a toda su afición, pues gracias a los recientes fichajes y a la revalorización de varios futbolistas que ya formaban parte del plantel, el Guadalajara se convirtió en el equipo con la plantilla más valiosa no solo de la Liga MX, sino de toda la Concacaf. Esto refleja el trabajo que la directiva y el cuerpo técnico han realizado durante los últimos mercados para fortalecer el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Sin embargo, el primer partido del torneo representó un golpe de realidad para el Rebaño Sagrado. Chivas volvió a caer frente al Toluca en un encuentro que estuvo marcado por algunos errores puntuales del equipo y por decisiones arbitrales muy polémicas. Aun así, el resultado también dejó claro que todavía hay aspectos por mejorar si el objetivo es volver a conquistar el campeonato de la Liga MX y conseguir la ansiada estrella número 13.

Tras el encuentro, Gabriel Milito habló sobre el estado actual del plantel y dejó un mensaje muy claro de cara al resto del torneo. El estratega argentino aseguró que este es el grupo de jugadores que quería tener y dejó en claro que considera contar con un plantel suficientemente competitivo para pelear por el campeonato, sin poner excusas ni señalar que le falten piezas para cumplir el objetivo de levantar el título.

Y es que las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, sumadas al regreso de Luis Gabriel Rey, permitieron que el Guadalajara cuente con al menos dos futbolistas por posición y, en algunos sectores del campo, incluso más alternativas. En teoría, esto permitirá que lesiones, suspensiones o rotaciones no representen un problema para competir tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, un torneo internacional que Chivas también pretende conquistar para dar un golpe de autoridad fuera del futbol mexicano.

Más allá de la derrota en la Jornada 1, el proyecto encabezado por Gabriel Milito no cambia su rumbo. Un solo resultado, ya sea positivo o negativo, no modifica el trabajo que el cuerpo técnico ha venido construyendo desde hace un año, por lo que el mensaje dentro del club es mantener la calma, seguir confiando en el proceso y continuar trabajando para que los resultados que espera la afición lleguen conforme avance el campeonato.

Chivas sigue siendo uno de los grandes favoritos a ganar el Apertura 2026, pero deberá superar a Cruz Azul y Toluca

La derrota frente al Toluca no cambia el hecho de que Chivas siga siendo uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, el partido confirmó que los dos grandes obstáculos para Gabriel Milito continúan siendo precisamente Toluca y Cruz Azul, los dos campeones más recientes de la Liga MX y los equipos que más complicaciones le han generado al técnico argentino desde su llegada al Guadalajara. Si el Rebaño quiere conquistar el Apertura 2026, tarde o temprano tendrá que demostrar que ya está preparado para superar a ambos.