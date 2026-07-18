El arbitraje volvió a sancionar algo en contra del Guadalajara, como ya es una costumbre, para abrirle la puerta a los Diablos Rojos de anotar.

La relación entre Chivas y el arbitraje sigue siendo la misma que semestre tras semestre, en donde nuevamente se suscitó una decisión polémica que perjudicó al Rebaño y le otorgó un penalti al Toluca que sirvió para que s efueran arroba en el marcador.

En una gran combinación de pases, Jesús Angulo quedó frente a la portería y trató de definir de pierna derecha, pero en su intento de cortar la jugada, Luis Romo se lanzó al piso, pero en un movimiento natural de su cuerpo, mientras caía al césped, la redonda le rozó en la mano, surgiendo la controversia.

Después de revisarse de forma silenciosa, se decidió mandar a llamar al silbante central para que la revisara y tomara una decisión, en donde Daniel Quintero fue a la cabina y regresó decretando la pena máxima en favor de los Diablos Rojos.

Alexis Vega fue el encargado de asumir la responsabilidad, en donde engañó al Tala Rangel para que se venciera y definió a lo ‘Panenka’ para abrir el marcador en la cancha del Estadio Akron.

Expulsión en el segundo tiempo

Al arranque de la parte complementaria, en una jugada de forcejeo entre Ángel Sepúlveda con Andrés Pereira, en donde el silbante consideró que hubo una agresión del Cuate, por lo que tras revisarla en el VAR decidió mostrarle el cartón rojo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos de Juárez?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.