Arrancamos con el minuto a minuto del debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 frente a los Diablos Rojos del Toluca.

- Raúl Rangel - Oscar Whalley - José Castillo - Diego Campillo - Miguel Tapias - Luis Rey - Daniel Aguirre - Richard Ledezma - Miguel Gómez - Bryan González - Omar Govea - Luis Romo - Brian Gutiérrez - Rubén González - Kevin Castañeda - Jordan Carrillo - Roberto Alvarado - Jonathan Pérez - Ángel Sepúlveda - Armando González - Ricardo Marín

En unos momentos estará llegando el equipo de Chivas al Estadio Akron para encarar su primer encuentro del Torneo Apertura 2026, donde buscarán arrancar con el pie derecho ante un Toluca que es candidato al título.

La Comisión de Árbitros eligió para este partido a Daniel Quintero Huitrón, quien estará acompañado de José Martínez y Jaime Villasana como asistente uno y dos, respectivamente, mientras que Iván López fungirá como cuarto oficial.

Chivas utilizó el Estadio Akron para la Copa del Mundo; sin embargo, todas las innovaciones se quedarán para que los aficionados rojiblancos disfruten de esta nueva aventura.

Chivas inicia este sábado su camino en el Torneo Apertura 2026 con una de las pruebas más exigentes del calendario al recibir al Toluca en la Jornada 1. El Rebaño Sagrado buscará arrancar con una victoria que le permita generar confianza desde el comienzo del certamen y confirmar el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Del otro lado estarán los Diablos Rojos que intentará imponer condiciones desde el primer compromiso del campeonato y demostrar por qué parte como uno de los rivales más competitivos de la Liga MX. Cabe mencionar que el encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fecha inaugural, con dos planteles que aspiran a pelear por los primeros puestos.