Chivas inicia este sábado su camino en el Torneo Apertura 2026 con una de las pruebas más exigentes del calendario al recibir al Toluca en la Jornada 1. El Rebaño Sagrado buscará arrancar con una victoria que le permita generar confianza desde el comienzo del certamen y confirmar el proyecto encabezado por Gabriel Milito.
Del otro lado estarán los Diablos Rojos que intentará imponer condiciones desde el primer compromiso del campeonato y demostrar por qué parte como uno de los rivales más competitivos de la Liga MX. Cabe mencionar que el encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fecha inaugural, con dos planteles que aspiran a pelear por los primeros puestos.