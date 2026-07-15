Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara sigue en el mercado de pases, por lo que repasamos cómo se encuentra su semáforo de altas.

El próximo sábado, Chivas iniciará su camino en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito comenzará su periplo en la Liga MX como uno de los favoritos a quedarse con el título gracias a un plantel que es considerado el más caro según Transfermarkt.

En medio de este inicio de campeonato, el mercado de pases sigue abierto y muchos aficionados se frotan las manos con la posibilidad de un nuevo fichaje. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de altas.

Israel Reyes

Israel Reyes no interesa en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

En las últimas horas, surgió el rumor de que Chivas estaría detrás de Israel Reyes de América, por lo que Jon Barbón fue uno de los primeros en descartar su llegada. De esta manera, damos por descartada la posibilidad de que arribe el futbolista del Nido de Coapa.

Denzell García

Denzell García no llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los primeros futbolistas por el que Chivas se interesó en fichar en este mercado de pases fue Denzell García, joya de FC Juárez. Se especuló con su arribo, pero las negociaciones se terminaron cayendo debido a que Bravos pedía 10 millones de dólares para dejar ir al futbolista. Hoy se encuentra muy lejos de ver a Denzell con la playera rojiblanca.

Eduardo Águila

Eduardo Águila no llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas con cuya llegada se especuló en Chivas para este libro de pases fue Eduardo Águila. Sin embargo, fueron varios los insiders del Rebaño Sagrado que descartaron su compra, porque además de los zagueros titulares se dio el regreso de Luis Rey, mientras que en las fuerzas básicas se encuentra Ángel Chávez.

Los fichajes de Chivas para el Apertura 2026

Para el Apertura 2026, Chivas logró la llegada de Kevin Castañeda, proveniente de Tijuana, y de Jordan Carrillo, desde Santos Laguna. Diversos reportes señalan que Chivas no salió del mercado de pases debido a que está atento a la posible salida de una pieza clave.