La posibilidad de ver a Israel Reyes con la camiseta de Chivas tomó fuerza en redes sociales, pero Jon Barbon salió a desmentir la información.

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de versiones que colocaban a Israel Reyes, defensor del América, como un posible refuerzo de nuestras Chivaspara el Torneo Apertura 2026. La información rápidamente generó todo tipo de reacciones por la posibilidad de que un futbolista azulcrema llegara al Rebaño Sagrado. Sin embargo, el rumor perdió fuerza poco después de que fuera desmentido por una fuente cercana a la actualidad rojiblanca.

El encargado de negar la versión fue el periodista Jon Barbon, quien utilizó su cuenta oficial de X para aclarar que no existe ninguna negociación entre el Club Deportivo Guadalajara y el conjunto de las Águilas por los servicios del futbolista mundialista con la Selección Mexicana.

“Ni sé de dónde salen esos rumores, pero hasta me da no sé qué salir a aclarar que lo de Israel Reyes a Chivas es más falso que una moneda de 3 pesos“, escribió Jon Barbon, así que chivahermanos, no hay que comprar información que salga de comunicadores con cero credibilidad.

Mientras continúan apareciendo nombres relacionados con el Rebaño Sagrado, la realidad es que la directiva encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier ha mantenido un mercado de fichajes bastante mesurado. Y es que hasta el momento Chivas únicamente se ha hecho de los servicios de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo de cara al Torneo Apertura 2026.

A pesar de ello, es común que durante cada mercado de transferencias surjan rumores que vinculan a distintos futbolistas con el conjunto tapatío. En esta ocasión fue el nombre de Israel Reyes el que acaparó la conversación, principalmente por tratarse de un elemento consolidado del América, uno de los máximos rivales del Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuándo se presentará Chivas en el Apertura 2026?

El Rebaño Sagrado se presentará por primera vez en el Torneo Apertura 2026 el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron para medirse a los Diablos Rojos del Toluca, uno de los equipos candidatos al título. Dicho encuentro está programado para iniciar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido exclusivamente por Prime Video.