La Liga MX confirmó al árbitro que dirigirá el partido entre Chivas y Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, donde destaca el nombramiento de Daniel Quintero Huitrón como el encargado de impartir justicia en el partido entre Chivas y Toluca.

El silbante será el responsable de conducir uno de los encuentros más atractivos del inicio del campeonato, el cual se disputará en la cancha del Estadio Akron luego de albergar cuatro partidos del Mundial 2026. Para este compromiso, Daniel Quintero Huitrón contará con el respaldo de José Martínez Chavarría y Jaime Villasana Carrasco, quienes fungirán como asistentes uno y dos, respectivamente.

En tanto, Iván López Sánchez fue designado como cuarto oficial, completando así el cuerpo arbitral que tendrá la misión de mantener el orden en el debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026. Gabriel Milito buscará comenzar con el pie derecho esta nueva campaña, pero no será nada sencillo, pues se medirá a uno de los equipos favoritos al título.

La labor del cuerpo arbitral será clave ya que se espera un duelo intenso entre dos plantillas con aspiraciones importantes. El Rebaño Sagrado intentará imponer condiciones desde el primer minuto apoyado por su afición, mientras que los Diablos Rojos buscarán aprovechar cualquier oportunidad para hacer daño.

Con el árbitro ya confirmado, todo está listo para que Chivas y Toluca debuten en el Torneo Apertura 2026 en un compromiso que promete emociones de principio a fin, donde es probable que la mayoría de los jugadores que partiparon en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana vean actividad.

Fecha, hora y dónde ver el Chivas vs. Toluca

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca, se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido exclusivamente por Amazon Prime.