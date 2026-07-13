Chivas calienta motores para el Apertura 2026 con un video que muestra la armonía y el gran ambiente que se vive dentro del plantel.

El Club Deportivo Guadalajara continúa afinando los últimos detalles para su presentación en el Torneo Apertura 2026, y más allá del trabajo táctico y físico, hay un aspecto que ha llamado la atención de la afición: el gran ambiente que se vive al interior del vestidor. Y es que el grupo dirigido por Gabriel Milito transmite unión, confianza y entusiasmo, lo que podrían ser determinantes para encarar el inicio del semestre con el pie derecho.

La muestra más reciente llegó este lunes, cuando Chivas compartió en sus redes sociales una serie de videos sobre la jornada de entrenamiento en Verde Valle. En las imágenes no solo se observó la intensidad con la que trabaja el plantel, sino también los constantes momentos de convivencia entre los futbolistas, quienes se mostraron relajados y disfrutando de la preparación previa al arranque del campeonato.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Armando González y Óscar Whalley. Ambos comenzaron a bromear, simulando una pelea amistosa mientras el resto de sus compañeros se encontraban realizando algunos ejercicios.

Este tipo de episodios suelen ser bien valorados dentro de un plantel, ya que reflejan la confianza y la cercanía entre los jugadores fuera de la competencia, ya que desde la llegada de Gabriel Milito, uno de los objetivos ha sido fortalecer la identidad colectiva del grupo, y las imágenes difundidas por la institución rojiblanca parecen respaldar que el vestidor atraviesa un momento de armonía.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 será este sábado cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Akron, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 1. El Rebaño Sagrado buscará comenzar el certamen con una victoria frente a su afición y confirmar las buenas sensaciones que ha dejado durante la pretemporada.

Cabe mencionar que el enfrentamiento de Chivas ante el conjunto “Escarlata” arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de nuestro país y será transmitido exclusivamente por Prime Video.