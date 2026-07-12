Antes del arranque del Torneo Apertura 2026, no todos los futbolistas de Chivas tienen asegurada su permanencia a mediano plazo. Además de buscar un lugar en el once titular de Gabriel Milito, algunos jugadores afrontarán el semestre con la misión de convencer tanto al cuerpo técnico como a la directiva para recibir una oferta de renovación y evitar que su futuro quede en el aire.

De acuerdo con Transfermarkt, los casos más urgentes son los de Óscar Whalley y Omar Govea, quienes finalizan contrato en el verano de 2027. Esto significa que el Torneo Apertura 2026 será determinante para ambos, ya que el Club Deportivo Guadalajara deberá definir en los próximos meses si apuesta por extender su vínculo o si comienza a contemplar otros escenarios de cara al futuro.

La situación cobra especial relevancia porque, en caso de no alcanzar un acuerdo antes de finalizar este año, tanto Óscar Whalley como Omar Govea podrían comenzar a escuchar propuestas de otros clubes conforme se acerque el último tramo de sus contratos, de acuerdo con el reglamento de la FIFA para futbolistas que están próximos a quedar como agentes libres.

Por otro lado, José Castillo y Miguel Tapias cuentan con un panorama menos apremiante, ya que sus contratos concluyen hasta diciembre de 2027. A diferencia de Óscar Whalley y Omar Govea, ambos todavía tienen mayor margen para demostrar su valía y consolidarse bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Sin embargo, el hecho de tener más tiempo de contrato no garantiza su continuidad en Verde Valle. Si José Castillo y Miguel Tapias no logran convencer al estratega argentino con su desempeño durante el Torneo Apertura 2026, la directiva del Rebaño Sagrado podría analizar una salida anticipada antes de que concluyan sus respectivos vínculos.

De esta manera, el Torneo Apertura 2026 no solo será una campaña de objetivos deportivos para nuestras Chivas, sino también un semestre decisivo para varios integrantes del plantel. Mientras Óscar Whalley y Omar Govea necesitan ganarse una renovación cuanto antes para evitar que su situación contractual se complique, José Castillo y Miguel Tapias buscarán afianzarse en el proyecto de Gabriel Milito y demostrar que tienen argumentos suficientes para seguir defendiendo la camiseta rojiblanca.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara debutará en el Torneo Apertura 2026 el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron frente a los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la Fecha 1. Dicho encuentro está programado para iniciar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Prime Video.