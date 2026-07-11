Gabriel Milito podría perderse a las tres joyas de la cantera del Guadalajara para el arranque del Apertura 2026 y parte de la Leagues Cup.

Chivas cerró su preparación rumbo al Apertura 2026 con la victoria sobre Leones Negros en un duelo amistoso en Verde Valle; sin embargo, Gabriel Milito todavía podría sufrir algunas bajas en el arranque del torneo, en donde podría quedarse sin Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Samir Inda.

El Guadalajara podría verse perjudicado por el calendario debido a que a finales del mes de julio se llevará a cabo el Pre-Mundial Sub 20, en donde los tres canteranos del Rebaño han sido requeridos constantemente en todo el proceso, por lo que parece evidente que serán convocados por el entrenador Eduardo Arce.

“Tres jugadores jóvenes del primer plantel los podría perder Chivas recién iniciado el torneo. Esos tres jugadores son: Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Son los jugadores que Chivas podría perder para este mes de julio y parte de agosto.

Los tres están siendo seguidos muy de cerca para ser convocados al pre-Mundial Sub 20 que otorga boleto para el Mundial de Azerbaiyán y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo es del 24 de julio al 9 de agosto y habrá que decir que muy probablemente los jugadores se tengan que concentrar al menos una semana antes del arranque de este certamen.

“En caso de ser convocados se van a perder los partidos contra FC Juárez, el partido contra Puebla, contra LA FC y contra Dallas, en la Leagues Cup. Al menos esos cuatro encuentros se perderían los futbolistas del Guadalajara”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo comienza la Leagues Cup 2026?

Hay que recordar que el calendario de esta competencia ha cambiado desde los años recientes, por lo que la pausa de la Liga MX será menos extensa, por lo que el Guadalajara diputará las tres primeras jornadas del torneo local con normalidad para posteriormente viajará a Estados Unidos para enfrentarse a Los Ángeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders entre el 5 y 12 de agosto.