El Club Deportivo Guadalajara tendrán que afrontar su debut en el Torneo Apertura 2026 con importantes ausencias. El conjunto dirigido por Gabriel Milito no podrá contar con los cinco futbolistas que participaron con la Selección Mexicanaen la Copa del Mundo, por lo que deberá presentar un cuadro alternativo para enfrentar al Toluca en la Jornada 1.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, los seleccionados recibieron una semana de vacaciones tras concluir su participación en el Mundial 2026. Debido a ello, los jugadores reportarán hasta el próximo lunes en Verde Valle, situación que prácticamente les impedirá estar disponibles para el primer compromiso del certamen.

“En el caso de Chivas tampoco jugarán los cinco seleccionados mexicanos que estuvieron en la Copa del Mundo debido a que recibieron una semana de vacaciones y será hasta el lunes de la próxima cuando reporten, por lo tanto será muy difícil que alguno pueda ver acción”, dijo el el comunicador en un video que publicó en X.

Los futbolistas que se perderían el encuentro son Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo. La intención del cuerpo técnico es que los jugadores tengan un periodo adecuado de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Ante este panorama, Gabriel Milito deberá echar mano del resto de su plantel para buscar un resultado positivo frente a una de las plantillas más poderosas del balompié azteca. Y es que la ausencia de varios elementos habituales en el once titular obligará al argentino a realizar ajustes importantes en su alineación para el estreno del Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que además del Club Deportivo Guadalajara, también el Club América disputará la Fecha 1 sin sus elementos seleccionados como Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Imagen generada con ChatGPT.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 ante los Diablos Rojos del Toluca se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.