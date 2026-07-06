La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 llegó a su fin tras la eliminación frente a Inglaterra en los Octavos de Final, cerrando también la actuación de los cinco futbolistas de Chivas que fueron convocados por Javier Aguirre.

El jugador del Club Deportivo Guadalajara con mayor cantidad de minutos fue Raúl Rangel. El guardameta se adueñó de la titularidad desde el inicio del certamen y disputó prácticamente todos los encuentros del TRI, consolidándose como uno de los elementos de mayor confianza para el cuerpo técnico.

Muy cerca de él apareció Roberto “Piojo” Alvarado, quien volvió a demostrar su importancia dentro del esquema del representativo azteca gracias a su constante participación por las bandas.

En el mediocampo, Luis Romo también fue uno de los futbolistas más utilizados durante la Copa del Mundo. Su experiencia y equilibrio le permitieron ser una pieza recurrente en el once inicial de Javier Aguirre, mientras que Brian Gutiérrez respondió cada vez que fue requerido, alternando entre la titularidad y las oportunidades como revulsivo.

Armando González fue el elemento del Rebaño Sagrado que menos vio actividad en el Mundial de 2026, pues para Javier Aguirre fue la cuarta opción en la delatara, por detrás de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo Martínez, a pesar de que ha sido el mejor delantero de la Liga MX en el último año futbolístico.

¿Cuántos minutos jugó cada futbolista de Chivas en el Mundial 2026?

Imagen generada con ChatGPT.

Con la conclusión de la Copa del Mundo, los cinco futbolistas de Chivas iniciarán su periodo vacacional antes de reportar nuevamente en Verde Valle para preparar el Torneo Apertura 2026, donde buscarán de nueva cuenta ser protagonistas de la mano de Gabriel Milito.