El futbolista de Chivas fue una de las piezas más importantes del esquema de Javier Aguirre y completó un enorme desgaste físico a lo largo de los cinco partidos del Tri.

Roberto Alvarado fue uno de los grandes protagonistas de México en el Mundial 2026. Más allá de sus tres asistencias y de la influencia que tuvo con balón, el futbolista de Chivas destacó especialmente por el enorme trabajo físico que realizó durante toda la competición. Titular en los cinco encuentros que disputó el Tri, el Piojo se convirtió en una pieza clave dentro del esquema de Javier Aguirre gracias a su sacrificio defensivo y su capacidad para recorrer toda la banda derecha.

Los números reflejan a la perfección esa importancia táctica. Sumando los cinco partidos del torneo, Alvarado recorrió 50,3 kilómetros, una cifra que evidencia el desgaste que asumió durante la Copa del Mundo. Además, logró completar el torneo prácticamente en su totalidad, ya que solo fue reemplazado en los diez minutos finales frente a Corea del Sur y Ecuador.

Su partido de mayor exigencia física llegó en la derrota ante Inglaterra, donde recorrió 11,3 kilómetros, pero muy cerca quedó también el encuentro contra República Checa, con 11,2 kilómetros. El detalle completo de sus recorridos fue el siguiente:

Sudáfrica: 10.031,1 metros

Corea del Sur: 8.885,6 metros

República Checa: 11.234,2 metros

Ecuador: 8.758,8 metros

Inglaterra: 11.387,1 metros

Uno de los aspectos más destacados de su Mundial fue precisamente el rol que desempeñó dentro del sistema de Javier Aguirre. Aunque partía nominalmente como extremo derecho, en numerosos pasajes de los partidos retrocedía varios metros para formar una línea de cinco defensores, actuando prácticamente como carrilero para ayudar a Israel Reyes o Jorge Sánchez. Esa función le exigió constantes recorridos de ida y vuelta, colaborando tanto en la recuperación como en la salida de balón.

El notable desgaste físico de Roberto Alvarado (Imagen generada con IA Chat GPT)

De hecho, aunque la aventura mundialista terminó en los octavos de final frente a Inglaterra, los más de 50 kilómetros recorridos por Roberto Alvarado reflejan mejor que cualquier otra estadística el esfuerzo que realizó para defender la playera de la Selección Mexicana.

Piojo Alvarado extrañó a Richard Ledezma

Tras la eliminación de México en la Copa del Mundo 2026, algunos usuarios aseguraron que el Piojo extrañó el aporte de Richard Ledezma en la banda derecha, un jugador con el que se entiende muy bien en Chivas, probablemente mejor de lo que podía relacionarse con Israel Reyes o Jorge Sánchez. El carrilero derecho del Guadalajara integró la lista preliminar pero finalmente terminó siendo uno de los recortes de Javier Aguirre.