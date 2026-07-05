Club Deportivo Guadalajara no ocultó su emoción tras la asistencia del Piojo Alvarado a Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana estuvo muy cerca de abrir el marcador al minuto 14 del emocionante encuentro frente a Ingalterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

La jugada nació desde la banda derecha gracias a una brillante intervención de Roberto Alvarado, quien envió un preciso centro al área que encontró a Raúl Jiménez completamente perfilado para rematar.

El delantero mexicano se lanzó de paloma y conectó un cabezazo que parecía tener destino de gol, desatando la emoción de los miles de aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, el guardameta inglés Jordan Pickford apareció de manera espectacular para evitar la caída de su arco con una gran atajada, manteniendo el empate en uno de los momentos más vibrantes del partido.

¿Cuántas asistencias lleva Roberto Alvarado en el Mundial 2026?

La asistencia de Roberto Alvarado volvió a demostrar el gran momento que atraviesa el futbolista mexicano, quien se ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema de Javier Aguirre.

Cabe destacar que, de haber terminado en gol, el “Piojo” Alvarado habría firmado su cuarta asistencia en la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los elementos más productivos del TRI.