Mientras la Selección Mexicana espera por el trascendental partido que se llevará a cabo este domingo frente a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial, las Chivas de Guadalajara continúan con su preparación rumbo al Apertura 2026 y ayer disputaron su primer amistoso de pretemporada, frente a Correcaminos en Tamaulipas, el cual terminó sin goles.

Chivas empató ante Correcaminos

En su primer juego de preparación, el Rebaño Sagrado viajó hasta Tamaulipas, donde igualó sin goles ante Correcaminos en un juego que no contó con transmisión en vivo. El entrenador Gabriel Milito alineó el siguiente once: Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Kevin Castañeda, Jordan Carrillo; Ángel Sepúlveda. El próximo amistoso del Guadalajara será frente a Leones Negros.

Hugo Camberos no realizó el viaje

Una de las bajas que tuvo el conjunto rojiblanco, además de los cinco seleccionados, fue Hugo Camberos. El joven atacante de 19 años no realizó el viaje por culpa de una sobrecarga muscular. En medio de rumores ya descartados sobre un interés de Pumas, se espera que éste sea el torneo para una de las grandes promesas que tiene la Cantera Rojiblanca.

Crece el interés europeo por Raúl Rangel

Tal parece que el buen Mundial realizado por Raúl Rangel, quien mantiene su portería invicta hasta el momento, le está despertando intereses en el futbol europeo. En Mediotiempo confirmaron que clubes de España, Escocia y Portugal ya se han acercado para conocer su situación contractual y saber más sobre las pretensiones económicas del Guadalajara y el propio futbolista.

Roberto Alvarado llega entre aldogones al duelo ante Inglaterra

Uno de los puntos altos de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo está siendo Roberto Alvarado. Sin embargo, el Piojo ha acusado el desgaste realizado y al parece llega algo exigido desde lo físico al duelo frente a Inglaterra. “Lo que los tiene un poco preocupados es el tema del Piojo porque sale por cansancio muscular y el famoso chip le ha arrojado un poco de estrés muscular por lo mismo del desgaste que ha tenido”, destapó el periodista de FOX, Rúben Rodríguez.