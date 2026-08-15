Chivas regresó a Guadalajara este viernes y ya prepara en tiempo récord su próximo partido de Liga MX. El Rebaño Sagrado tendrá que viajar este sábado para enfrentar a Santos Laguna, por lo que el cuerpo técnico trabaja con poco margen después de la participación en la Leagues Cup. Por ello, toda la atención está puesta en los jugadores que podrían recibir minutos y en las decisiones que tomará Gabriel Milito para este importante compromiso.

Chivas usará por primera vez su uniforme blanco en el partido contra Santos Laguna

Una de las novedades para el encuentro contra Santos Laguna estará fuera del terreno de juego. Chivas utilizará por primera vez su segunda equipación, completamente en color blanco, durante este semestre, después de que la Liga MX confirmara la indumentaria que utilizará cada equipo. El conjunto lagunero, por su parte, vestirá su tradicional uniforme verde con detalles en blanco. De esta manera, el Guadalajara dejará por primera ocasión el tradicional jersey rojiblanco que utilizó en sus seis partidos anteriores de este semestre con Nike.

Hugo Camberos por fin se estaría ganando la confianza de Gabriel Milito en Chivas

Hugo Camberos podría estar comenzando a cambiar su situación dentro de Chivas. De acuerdo con información del periodista de AS México, César Huerta, el rendimiento que mostró el canterano después de ingresar contra Seattle Sounders, así como la buena disposición que tuvo para cumplir con las funciones que le pidió Gabriel Milito, habría dejado satisfecho al estratega argentino. Por ello, el atacante podría comenzar a recibir más oportunidades en los próximos partidos, independientemente de la ausencia de Bryan González y de la necesidad de encontrar un sustituto para el Cotorro.

Dos defensas centrales de Chivas están en duda y Luis Rey también tendría oportunidad de mostrarse

Gabriel Milito todavía tiene que esperar para conocer con qué defensores podrá contar contra Santos Laguna. José Castillo y Daniel Aguirre terminaron la participación de Chivas en la Leagues Cup con molestias físicas y ambos permanecen en duda para el regreso a la Liga MX. Esta situación podría abrirle nuevamente la puerta a Luis Rey, quien ya demostró ante Seattle Sounders que puede ser una alternativa para el estratega rojiblanco, especialmente después de marcar el gol del empate frente al conjunto de la MLS.

Omar Govea, cada vez más cerca de tener minutos de juego ante Santos Laguna

Entre los jugadores que terminaron con molestias durante la Leagues Cup, Omar Govea es quien tendría mayores posibilidades de reaparecer ante Santos Laguna. El mediocampista todavía está en duda y será Gabriel Milito quien determine si se encuentra en condiciones para ser considerado, pero su evolución durante estos días ha sido positiva. Será hasta antes del partido cuando se conozca si el capitán sin cinta del Guadalajara puede volver a tener minutos después de perderse el encuentro contra Seattle Sounders.

Omar siempre da la cara por Chivas.

Chofis López recordó cómo se presentó Matías Almeyda en Chivas pese al rechazo de jugadores

Eduardo López también recordó uno de los momentos más particulares de sus primeros años con Chivas. El exjugador rojiblanco contó que, después de la salida de José Manuel de la Torre, varios integrantes del plantel se unieron para hablar directamente con Jorge Vergara e intentar convencerlo de mantener al entrenador. Sin embargo, el propietario del Guadalajara mantuvo firme su decisión pese a la petición de los futbolistas, pues algunos de los jugadores más experimentados del vestidor consideraban que la llegada de un nuevo técnico podía poner en riesgo los lugares que ya habían conseguido dentro del equipo. Así fue como Matías Almeyda terminó llegando a Chivas pese a no contar inicialmente con el respaldo de una parte del vestidor, en una decisión que posteriormente cambiaría por completo la historia reciente del club.