El habilidoso canterano del Guadalajara al fin estaría llenándole el ojo al entrenador argentino, lo que podría verse reflejado en más oportunidades de jugar.

Una de las críticas más fuertes y constantes que ha recibido Gabriel Milito durante su gestión al frente de Chivas de parte de la afición ha sido sobre la falta de oportunidades de jugar para Hugo Camberos, quien hace unos días dio una gran exhibición en la Leagues Cup 2026 y podría seguir recibiendo el voto de confianza en el Apertura 2026.

Debido a que en el esquema del argentino no se juega con extremos, el entrenador sudamericano le ha buscado acomodo a Vegeta en otra posición, en donde como carrilero es donde más ha brillado; sin embargo, un cambio de actitud en el juvenil no estaría pasando inadvertido por el cuerpo técnico.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que el rendimiento y sobre todo, la buena disposición que demostró Hugo Camberos tras entrar de cambio contra Seattle Sounders, dejó satisfecho a Gabriel Milito, por lo que podría empezar a recibir más oportunidades, independientemente de la lesión de Bryan González.

“Es casi un hecho de que el encargado de tomar esa posición será Hugo Camberos, según cuenta la gente al interior del Guadalajara. Esencialmente por lo que jugó el otro día, por lo que demostró y la buena impresión que dejó al cuerpo técnico no solo por su futbol, sino por su disposición.

“Me decían que al cuerpo técnico le encantó la disposición de Hugo Camberos de jugar como lateral izquierdo, es un puesto que no le sienta. Dice la gente que está ahí, que mucho tiene que ver con lo mental, que no siempre tiene buena disposición“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.