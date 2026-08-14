Con la participación de Chivas en la Leagues Cup 2026 ya finalizada, solo queda hacer el corte de caja de lo sucedido durante el torneo. Lamentablemente, el balance termina siendo negativo para el Rebaño Sagrado, pues además de conseguir solamente un triunfo en tres partidos, el Guadalajara terminó perdiendo a cuatro jugadores por diferentes molestias físicas, incluyendo a Bryan González, cuya lesión apunta a ser la más grave de todas.

Bryan González habría sufrido un desgarre muscular grado 2

Aunque Chivas todavía no ha confirmado oficialmente el diagnóstico de Bryan González, diversos reportes señalan que el Cotorro habría sufrido un desgarre muscular de segundo grado. De confirmarse esta información, el carrilero rojiblanco podría necesitar entre seis y ocho semanas de recuperación, lo que representaría un duro golpe para Gabriel Milito y podría hacer que el futbolista se pierda prácticamente la mitad de la fase regular del Apertura 2026.

Bryan González se perdería el Clásico Nacional, también el partido contra Pumas

Precisamente por el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, Bryan González estaría en riesgo de perderse varios partidos importantes para el Guadalajara, entre ellos el duelo contra Pumas y el esperado Clásico Nacional, mientras que si su recuperación se extiende hasta las ocho semanas, también podría quedar fuera del Clásico Tapatío frente al Atlas. Todos estos encuentros tienen una importancia especial para Chivas, no solamente por los tres puntos en disputa, sino también por las rivalidades que existen con estos equipos.

Bryan González salió lesionado del partido contra Seattle Sounders.

Gabriel Milito tendrá que encontrar un sustituto para el único jugador sin suplente natural

La lesión de González representa un problema todavía mayor porque es el único jugador del plantel que ocupa naturalmente la posición de carrilero por izquierda. Gabriel Milito ya probó a Hugo Camberos en esa zona durante el partido contra Seattle Sounders y el canterano respondió con buenas acciones ofensivas, aunque también existen alternativas como Miguel Gómez y Jonathan Pérez. El estratega rojiblanco tendrá que decidir si adapta a alguno de ellos o si Chivas aprovecha que el mercado de fichajes continúa abierto para buscar un refuerzo.

Veljko Paunovic lo rechazó, pero el Tepa González demostró su calidad goleadora

José de Jesús González volvió a demostrar que mantiene intacto su olfato goleador. El Tepa fue uno de los grandes referentes ofensivos del Tapatío que conquistó el título bajo las órdenes de Gerardo Espinoza, pero posteriormente fue descartado por Veljko Paunovic, supuestamente porque no logró adaptarse al cambio de posición que pretendía implementar el estratega serbio. Ahora, el exjugador de Chivas volvió a ser noticia al marcar un auténtico golazo con el Cartaginés de Costa Rica en la Copa Centroamericana, anotación que ayudó a su equipo a rescatar un empate.

Exjugadores y analistas piden ver como titulares a Hugo Camberos y Santiago Sandoval

Hugo Camberos y Santiago Sandoval también han comenzado a generar presión alrededor de Gabriel Milito. Personalidades como Fernando Cevallos y Ricardo Ferretti han expresado públicamente que ambos canteranos deberían recibir más minutos o incluso ser considerados como titulares con Chivas. La petición podría tener todavía más fuerza después de lo que demostraron contra Seattle Sounders, por lo que ahora será responsabilidad de Milito encontrar la manera de aprovechar el talento de dos futbolistas que regresaron del Premundial Sub-20 con un enorme reconocimiento y que podrían convertirse en piezas importantes para el Guadalajara.