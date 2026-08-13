Todas las alarmas se encendieron en Chivas luego de confirmarse la lesión de Bryan González, quien poco después de superar los 20 minutos del partido contra Seattle Sounders tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas. La imagen generó inmediatamente preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico, especialmente porque el Cotorro se ha convertido en una pieza fundamental para Gabriel Milito.

En lo deportivo, la lesión de Bryan González representa un problema especialmente complicado para Gabriel Milito, pues es el único jugador del plantel que no cuenta con un sustituto natural en su posición. Por lo tanto, durante el tiempo que permanezca fuera de las canchas, el estratega rojiblanco tendrá que improvisar con algunas de las opciones disponibles, entre las que aparecen Hugo Camberos, Miguel Gómez e incluso Jonathan Pérez.

Bryan González es de los jugadores con más minutos en Chivas.

Ahora, a falta de un comunicado oficial por parte del Guadalajara, diversos reportes señalan que el Cotorro habría sufrido un desgarro muscular de segundo grado, una lesión que podría obligarlo a permanecer entre seis y ocho semanas fuera de actividad. De confirmarse estos plazos, el carrilero rojiblanco se perdería varios partidos importantes con Chivas, incluyendo posiblemente el duelo contra Pumas, el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío, dependiendo de cómo evolucione durante su recuperación.

El problema adquiere todavía mayor relevancia al considerar que Bryan González es uno de los futbolistas que más minutos ha disputado bajo el mando de Gabriel Milito, jugando prácticamente los 90 minutos en todos los encuentros en los que ha estado disponible. Esta carga de trabajo parece haberle pasado factura, especialmente considerando el poco tiempo de recuperación entre los partidos de la Leagues Cup, torneo que además se disputa prácticamente al inicio de la temporada, cuando los futbolistas todavía están buscando alcanzar su máximo nivel físico.

Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial de Chivas sobre el diagnóstico de Bryan González y conocer con exactitud cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas, pues en caso de requerir las ocho semanas, se perdería 8 de las 17 jornadas de la fase regular. Al mismo tiempo, habrá que observar quién será el elegido por Milito para ocupar su lugar, en un momento en el que el Guadalajara parecía finalmente haber recuperado no solo el buen funcionamiento, sino también los resultados positivos.

Bryan González no fue el único lesionado de Chivas por culpa de la Leagues Cup

La lesión del Cotorro no fue el único problema físico que Chivas tuvo durante la Leagues Cup. Omar Govea, José Castillo y Daniel Aguirre también presentaron molestias durante la competencia y tuvieron que perderse partidos, por lo que el cuerpo médico rojiblanco tendrá que trabajar a marchas forzadas para recuperar al plantel. El gran objetivo será que estas bajas no terminen afectando el regreso del Guadalajara a la Liga MX, donde el equipo buscará confirmar que el triunfo ante Seattle fue el punto de partida para dejar atrás su mal inicio de temporada.