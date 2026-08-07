Los dos jugadores de Chivas que estaban lastimados, por fin reaparecieron con el Tricolor juvenil, demostrando que están recuperados.

La Selección Mexicana Sub 20 está en búsqueda de su boleto a los Juegos Olímpicos en este Premundial, por lo que para ello es necesario llegar a la Final de la competencia, por lo que es necesario derrotar a Canadá en el duelo de Semifinales, en donde se confirmó una gran noticia sobre dos jugadores de Chivas.

Y es que se confirmó que Hugo Camberos y Santiago Sandoval se encuentran en buenas condiciones físicas y saltaron al campo contra el combinado de la Hoja de Maple como titulares, lo que significa una gran noticia para el Tricolor y sobre todo, para el Guadalajara.

Hay que recordar que Santiago Sandoval sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha, lesión que lo obligó a romper la concentración con México y lo llevó a quirófano, en donde después de algunos días, está de vuelta en las canchas, aunque lo hace con una protección especial.

Por su parte, Hugo Camberos preocupó a todos después de que debiera salir de cambio al minuto 65 con claras muestras de dolor en el duelo de Cuartos de Final contra Panamá, por lo que al aparecer como titular se confirma que no fue nada de seriedad.

¿Cuándo reportarán los seleccionados Sub 20 con Chivas?

El Guadalajara registró a Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda para que participen en la Leagues Cup 2026; sin embargo, los futbolistas serían liberados hasta el día lunes, por lo que todo apuntaría a que se reintegrarían al plantel para encarar la jornada 4 de la Liga MX que será visitando a Santos Laguna.

¿Cuántos goles llevan Hugo Camberos y Santiago Sandoval en el Premundial Sub 20?

Hugo Camberos se ha convertido en el mejor goleador mexicano de la competencia al acumular cuatro dianas en este Premundial Sub 20, mientras que Santiago Sandoval solamente lleva dos, aunque era el motor ofensivo de la escuadra mexicana.