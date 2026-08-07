Chivas está registrando muchos problemas para conseguir triunfos en este semestre, por lo que las críticas de parte de aficionados y especialistas se están incrementando en contra del entrenador Gabriel Milito, por lo que la directiva encabezada por Amaury Vergara habría dado su postura al respecto.

La realidad es que el Guadalajara no ha registrado una baja de juego, sino que ha sido una baja en la contundencia, por lo que los altos mandos rojiblancos estarían comprometidos con el proyecto del argentino, aunque sí le estarían preguntando las razones de las cosas que no están funcionando, según confirmó el comunicador Alejandro Ramírez.

“La directiva del Guadalajara después de este momento que vive el equipo, porque muchos prefieren no ver lo que sucedió el torneo anterior. A final de cuentas, cuando se hace un vaciado de información, se ve el comportamiento del equipo en el arranque de un torneo.

“Hay de parte de la directiva apoyo total, no hay dudas sobre el proyecto (…) La directiva de Guadalajara está firme con el proyecto, no hay hasta este momento algún llamado de atención, pero sí hay cuestionamientos, sí hay intercambio. Hay ese dinamismo de comunicación entre Alejandro Manzo y Javier Mier de manera muy directa con Gabriel Milito”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Comienzan los rumores falsos sobre posible salida de Gabriel Milito

En horas recientes han comenzado a circular versiones en algunos medios de comunicación que aseguran que en la directiva de Chivas ya estarían analizando candidatos para reemplazar a Gabriel Milito en caso de que las cosas no comiencen a mejorar en las próximas semanas, en donde manejan que Robert Dante Siboldi sería el plan B, versión que sería falsa, ya que en el redil desean renovar al estratega argentino.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.