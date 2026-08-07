Chivas no está teniendo el inicio de temporada que muchos esperaban en este 2026/2027. Aunque apenas se han disputado cuatro partidos oficiales, el balance del Guadalajara es de una victoria, una derrota y dos empates, con apenas tres goles anotados, uno por encuentro en los últimos tres. Además, todas esas anotaciones han llegado gracias al extraordinario momento que vive Roberto Alvarado, situación que ha provocado que comiencen a surgir cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo del equipo.

Sin embargo, Gabriel Milito no comparte esas críticas. El entrenador rojiblanco ya había dejado clara su postura después del empate frente al Puebla, cuando protagonizó un intercambio de opiniones con un periodista sobre la diferencia entre analizar el funcionamiento de un equipo y limitarse únicamente al resultado. Ahora, en la conferencia de prensa previa al duelo contra el FC Dallas, el estratega volvió a defender el desempeño de sus jugadores y respondió nuevamente a quienes cuestionan el momento del Guadalajara.

Con total seguridad, Milito aseguró que Chivas está jugando a un nivel muy alto. El técnico argentino considera que el equipo domina a sus rivales durante largos lapsos de los partidos, genera suficientes ocasiones de peligro y compite como él espera, más allá de que el gol no haya acompañado al Guadalajara en los encuentros recientes. Además, insistió en que muchas críticas se enfocan únicamente en el marcador final y no en el funcionamiento que muestra el equipo sobre la cancha.

“Estamos jugando, para mi gusto, muy bien. Estamos siendo claramente superiores a los rivales, yo estoy muy contento con el rendimiento del equipo tanto colectivamente como individualmente“, explicó el estratega rojiblanco.

El entrenador también dejó claro que, por ahora, no existe preocupación dentro del cuerpo técnico. Para Milito, el nivel futbolístico que ha mostrado Chivas es el que esperaba desde el inicio del torneo y aseguró que solo comenzaría a inquietarse si en algún momento el equipo dejara de competir, de dominar los partidos o mostrara un descenso evidente en su rendimiento. Mientras eso no ocurra, mantiene plena confianza en que los resultados terminarán llegando de forma natural.

“A mí me preocupa mucho más que juguemos como estamos jugando. Es mucho más fácil recuperar la efectividad y que lleguen nuevamente los goles a recuperar el nivel de un equipo si entra en un en un bajón futbolístico”, finalizó.

Las declaraciones del estratega argentino dividieron opiniones entre la afición rojiblanca. Un amplio sector continúa respaldando el proyecto de Gabriel Milito y considera que, manteniendo este funcionamiento, las victorias llegarán tarde o temprano. Sin embargo, también hay aficionados con una visión mucho más pragmática, quienes sostienen que en un club como Chivas lo verdaderamente importante son los resultados y prefieren ganar, aunque el estilo de juego no sea tan vistoso.

Chivas tiene el mejor plantel de Concacaf y Gabriel Milito será evaluado conforme a los resultados

Lo que nadie discute dentro del Guadalajara es el potencial del actual plantel. La directiva, el cuerpo técnico e incluso el propio Gabriel Milito han reconocido que Chivas cuenta con un grupo amplio, competitivo y construido para pelear por todos los títulos, tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales de esta temporada. Por ello, más allá de las buenas sensaciones que pueda dejar el funcionamiento del equipo, serán los resultados los que terminarán marcando el éxito o el fracaso del proyecto de Milito, una exigencia con la que inevitablemente tendrá que convivir conforme avance el semestre.