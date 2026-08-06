El exjugador del Guadalajara está convencido de que la crisis rojiblanca no es de funcionamiento, sino en zona final del campo.

Chivas está viviendo una severa crisis de resultados, ya que no ha podido conseguir los triunfos que hubiera esperado a esta altura de la Liga MX y de la Leagues Cup, por lo que el exdelantero del Rebaño, Francisco Palencia, analizó el rendimiento de la escuadra rojiblanca, detectando su principal área de oportunidad.

El Gatillero está convencido de que el Guadalajara no tiene una crisis de funcionamiento, ya que considera que los tapatíos mantienen su idea futbolística muy clara; sin embargo, está seguro de que la plantilla de Gabriel Milito se ha olvidado de terminar las jugadas.

“Fue un buen partido. Lo estuve viendo y hasta se fueron a los penaltis. En la muerte súbita falló Chivas y perdió el punto. Chivas tiene muy bien instalado su modelo de juego, su estilo de juego, me gusta cómo juega. Sacan bien la pelota desde atrás, son atrevidos para jugar, llegan muy bien con sus dos carrileros, pero me parece que están teniendo un detalle que el año pasado sí lo estaban poniendo en práctica: terminar jugadas.

“Me parece que a Chivas le hace falta terminar más jugadas, deben aprovechar mucho mejor a su hombre gol, que esta temporada no lo ha sido, pero no es porque el chico juegue mal, sino es porque no lo abastecen de centros o de pases de gol (…) Chivas tiene que terminar más jugadas, porque todo lo hace bien hasta tres cuartos, ya nada más en la última es lo que le hace falta”, explicó el exjugador rojiblanco a la cadena Fox Deportes.

¿Cuáles fueron las estadísticas del Chivas vs. LAFC?

El Guadalajara dominó de principio a fin en múltiples áreas estadísticas, en donde sobresale que los tapatíos realizaron 18 disparos en el partido, en donde inclusive, el portero de LAFC tuvo que intervenir en seis ocasiones, confirmando que el Rebaño se volcó al ataque en búsqueda de ganar antes de los penaltis.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.