El exjugador del Guadalajara criticó severamente el proceso que encabeza el Vasco en el Centro de Alto Rendimiento por quitarle los jugadores a los clubes de Liguilla.

La petición de Javier Aguirre de realizar una concentración larga con algunos futbolistas antes de la Copa del Mundo 2026 sigue causando revuelo pese a que los futbolistas comenzaron a trabajar este jueves en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

La Selección Mexicana se está preparando para su compromiso en la justa mundialista, por lo que el Vasco ha decidido llamar a varios futbolistas de la Liga MX para comenzar a ajustar detalles antes de la competencia, aunque aún no concentren los elementos que militan en Europa.

Sin embargo, la decisión de prescindir de los futbolistas en la Liguilla no ha sido bien vista por muchos aficionados, directivos y hasta especialistas, por lo que Francisco Palencia consideró ridículo el que los tenga entrenando aislados, mientras que podrían estar en ritmo de competencia en la Liguilla.

“Dicen que hay que tenerlos apapachados a los jugadores y dejarlos en el CAR, en lugar de que jueguen con los equipos. Eso me parece ridículo, porque el jugador está mucho mejor en ritmo, llegando al Mundial jugando a estando metido y entrenando en el CAR“, declaró el exjugador en Fox Deportes.

Javier Aguirre rompe concentración por día de las madres

Pese a las exigencias del entrenador de la Selección Mexicana para que todos los jugadores reportaran el miércoles, se ha dado a conocer que el Vasco les otorgará días libres el fin de semana para que pasen en familia la festividad del 10 de mayo, causando controversia por no ponerse a trabajar e impedir que los jugadores participaran con sus clubes en Liguilla.