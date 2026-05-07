Mientras el mercado de pases de la Liga MX continúa encareciéndose para el Guadalajara, la directiva rojiblanca ha profundizado una estrategia que busca reducir la dependencia de fichajes millonarios: apostar por talento joven captado desde categorías formativas y divisiones menos mediáticas del futbol mexicano.

En los últimos años, Chivas ha puesto especial atención en la Liga TDP, la cuarta categoría profesional del país, donde distintos futbolistas han logrado llamar la atención del área de scouting rojiblanca. Algunos llegaron como apuestas silenciosas y hoy ya forman parte habitual de las categorías Sub-21, el Tapatío e incluso del radar del primer equipo.

Diego Latorre

Uno de los casos más destacados es el de Diego Latorre, atacante que arribó al Guadalajara en 2023 y comenzó su camino en la Sub-18. Con el paso de los torneos logró consolidarse como un delantero con presencia física, buen juego dentro del área y olfato goleador, características que le permitieron destacar en distintas categorías juveniles. Actualmente alterna entre la Sub-21 y el Tapatío, señal de que el club considera que su desarrollo continúa avanzando dentro de la estructura rojiblanca.

Diego Latorre alterna entre Sub-21 y Tapatío (Imago7)

Diego González

Otro de los jugadores que llegó procedente de Liga TDP es Diego González, lateral derecho proveniente de Tecos. El defensor fue incorporado originalmente para la Sub-19 y rápidamente comenzó a ganar terreno dentro de la Sub-21. Su perfil físico, capacidad de recorrido y despliegue por banda lo han convertido en un elemento seguido de cerca dentro de Verde Valle, especialmente en una posición donde Chivas también busca construir opciones a futuro.

Diego González es un lateral de mucho ida y vuelta (Imago7)

Raúl Martínez

Raúl Martínez representa otro de los proyectos juveniles que han ido creciendo silenciosamente dentro de la cantera rojiblanca. El mediocampista, de características más técnicas que físicas, se ha convertido en un habitual titular dentro de la Sub-21. Además, ya tuvo acercamientos con el entorno del primer equipo, al grado de formar parte de convocatorias para amistosos durante la gestión de Gabriel Milito, algo que refleja la consideración interna que existe sobre su potencial.

Raúl Martínez ya está en el radar de Gabriel Milito (Imago7)

Esteban Mendoza

Entre las apuestas ofensivas también aparece Esteban Mendoza, futbolista nacido en Cuernavaca que llegó a Chivas en julio de 2024 proveniente de Liga TDP. El extremo ha alternado entre la Sub-19 y la Sub-21 durante la temporada, mostrando desequilibrio y capacidad para participar en ofensiva. En el presente torneo incluso ya registra tres goles, manteniéndose como uno de los nombres juveniles que continúan evolucionando dentro del club.

Esteban Mendóza aporta velocidad y desequilibrio por las bandas (Imago7)

Zinedine Sidane Hernández

Pocos futbolistas juveniles generan curiosidad inmediata como Zinedine Zidane Hernández. Más allá de su llamativo nombre, el defensor ha logrado abrirse camino gracias a sus condiciones dentro del campo. El lateral izquierdo, que también puede desempeñarse como zaguero, llegó procedente de Halcones de Zapopan y poco a poco comenzó a escalar categorías dentro del Guadalajara. Su fortaleza física, técnica y buen golpeo le permitieron incluso debutar con el Tapatío en Liga de Expansión.

Zinedine Hernández sigue creciendo en la estructura de Chivas (Imago7)

Sebastián Liceaga, la apuesta bajo los tres postes

Otro caso importante es el del guardameta Sebastián Liceaga, arquero que arribó desde una filial de Cruz Azul en Cancún vinculada a la Tercera División mexicana. Con apenas 16 años debutó en el Tapatío y desde entonces ha sido considerado como uno de los proyectos más interesantes en la portería rojiblanca. Recientemente apareció en la banca de Chivas durante la Liguilla y además forma parte de procesos juveniles con la Selección Mexicana Sub-20.