El mediocampista del Guadalajara habría demostrado en redes sociales un trámite que realizó y que podría ser un indicio de dónde continuaría su carrera en el próximo torneo.

La relación entre Chivas y Érick Gutiérrez sigue desgastándose debido a que el mediocampista no entró en planes de Gabriel Milito para este Clausura 2026, por lo que ha quedado separado del plantel, quedándose sin poder jugar durante todo el semestre.

La directiva del Guadalajara trató de encontrarle acomodo al Guti en otra institución para que pudiera continuar su carrera e inclusive, liberarse de parte de su sueldo; sin embargo, los intentos fueron inútiles, principalmente porque el futbolista se negó a reducir su salario para facilitar su salida.

Ahora, Érick Gutiérrez ha estado más activo en redes sociales y ahora compartió una fotografía de que ha realizado el trámite de VISA para Estados Unidos, por lo que su futuro podría estar en la MLS, aunque dicha versión no ha sido confirmada por ningún medio oficial.

Hay que recordar que los altos mandos del chiverío lo ofrecieron en varios clubes de la Liga MX e internacionales, en donde no logró acomodarse en ninguna institución; aunque, se espera que la directiva y el Guti lleguen a un acuerdo para rescindir el contrato en las próximas semanas.

Los extraños mensajes de Érick Gutiérrez en las semanas recientes

Durante varios días, el mediocampista del Guadalajara ha estado colocando algunos posteos en los que ha causado revuelo por su evidente desesperación de no poder estar jugando futbol, dejando en claro que su regreso a las canchas está por concretarse.