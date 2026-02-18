El mercado de fichajes ya cerró en México, por lo que los jugadores que están borrados en Chivas como Érick Gutiérrez y Alan Pulido, siguen buscando acomodo en la MLS; sin embargo, surgió nueva información sobre la directiva del Rebaño.

Los dirigentes del Guadalajara estarían tratando de encontrarle acomodo al Guti en el balompié de Estados Unidos, pero sin éxito todavía, por lo que se analizó la probabilidad de reincorporarlo al primer equipo rojiblanco, sobre todo porque el plantel sufrirá bajas por los llamados a Selección Mexicana de cara a la Liguilla.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que una parte de la cúpula del chiverío ha consultado al cuerpo técnico de Gabriel Milito la posibilidad de permitirle regresar a Gutiérrez Galaviz; sin embargo, la decisión se mantiene firme y no lo contemplan ya en el conjunto de la Perla de Occidente.

“Por el Guti sí se han tocado muchas puertas. Guadalajara ha tratado de ofrecerlo, sus representantes también han estado tratando de encontrarle equipo en Estados Unidos, pero no ha aparecido algún club interesado de inicio. Hasta el momento no se le ha encontrado solución.

“No hay un solo club que diga medianamente me interesa. Si lo hubiera, Guadalajara está en toda la disposición de pagar una parte importante del salario con tal de que se lo lleven y pueda jugar. Guadalajara no quiere dejarlo congelado porque Guti es bien estimado por la directiva, no le quiere hacer mal.

“Me platicaban que hay un sector de la dirigencia que sí ha comenzado a preguntar si no serviría para la Liguilla porque se van los seleccionados. Hay parte de la directiva que ya le ha preguntado al cuerpo técnico si no valdría la pena admitirlo de regreso. Hasta el momento no se ha encontrado una respuesta positiva“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es la situación de Alan Pulido?

“El tema de Alan Pulido sí está muy clarito, se va a quedar congelado. No hay manera (…) No es que lo quieran perjudicar, simplemente que tampoco le están haciendo la lucha por ayudarle. Guadalajara dejó de tocar puertas para acomodar a Pulido”, concluyó el comunicador.