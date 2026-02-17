Gabriel Milito ha transformado a Chivas en uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX, por lo que se ha ganado gran prestigio dentro del futbol mexicano, llamando la atención inclusive en Argentina, en donde surgió el rumor de que Independiente lo querría de regreso en su institución.

Sin embargo, el timonel sudamericano ha dejado en claro que está dispuesto a cumplir con su contrato con el Guadalajara; sin embargo, ante los buenos resultados obtenidos, la directiva ya estaría analizando el lanzarle una oferta de extensión de contrato, aunque todavía no se habría suscitado.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que en el redil se analiza la posibilidad de ofrecerle un mejor contrato a Milito, aunque eso lo harían hasta dentro de unos meses, pero todo se estaría suscitando para que Amaury Vergara y compañía apunten a darle continuidad a este proyecto.

“No hay negociaciones en este momento, pero lo que sí hay es una declaración de intenciones. Al interior de la directiva de Guadalajara ha comenzado a hablarse sobre la eventual renovación o búsqueda de renovación de Gabriel Milito como técnico del Guadalajara.

“No significa que ya se sentaron, le pusieron una propuesta, condiciones por objetivos. No confundamos las cosas. Se ha hablado entre la dirigencia la viabilidad de continuar con el proyecto de la mano de Gabriel Milito.

“No han empezado las negociaciones porque aún no es tiempo. Le queda de contrato lo que resta de este torneo y un año más

“No es que le hayan preguntado a Gabriel Milito. Lo que se le ha preguntado es el ‘¿cómo te sientes?’. ‘Muy bien’. Eso hace pensar a la directiva que cuando llegue el momento de entablar negociaciones encontrarían una tentativa positiva. Seguramente cuando se le renueve se le buscara una cláusula de rescisión más alta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Gabriel Milito al frente de Chivas?

El entrenador argentino llegó al Guadalajara para tomar las riendas de cara al Apertura 2025, por lo que en total ha dirigido 25 partidos de Liga MX, en donde su balance es de 15 triunfos, 3 empates y 7 derrotas al frente del conjunto de la Perla de Occidente.