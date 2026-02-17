Luego de su paso como director técnico del Club Deportivo Guadalajara y Tigres, Veljko Paunovic regresa a México, pero ahora como entrenador de la Selección de Serbia para enfrentar al TRI rumbo al Mundial de 2026.

Este martes, la Dirección de Selecciones Nacional hicieron oficial este partido amistoso, así como también los duelos ante la Selección de Ghana y Australia, siendo este último el único que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Cabe mencionar que Veljko Paunovic apenas ha dirigido dos compromisos a Serbia, con un registro de una victoria y una derrota, pues en octubre del año pasado tomó el cargo.

Señalar que la Selección de Serbia no logró clasificación a la Copa del Mundo, después de quedar fuera en el repechaje, mientras que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Veljko Paunovic regresa a México con la Selección de Serbia.

¿Cómo le fue a Veljko Paunovic como técnico de Chivas?

Veljko Paunovic tuvo momentos buenos y malos con el Club Deportivo Guadalajara. En total, dirigió 44 partidos a nuestras Chivas, dejando un registro de 21 victorias, ocho empates y cinco derrotas. Además, logró llegar a la Final del Torneo Clausura 2023, aunque la perdió ante Tigres, quien después se convertiría en su nuevo equipo tras no renovar su contrato con el Rebaño Sagrado.