Chivas es el mejor equipo de todo el Clausura 2026 hasta el momento, en donde una de las grandes claves del éxito rojiblanco actual es el entrenador Gabriel Milito, quien ha sido blanco de rumores y especulaciones en horas recientes por el deseo en Argentina de que regrese a Independiente, el club de sus amores.

Después del amargo antecedente que tiene el Guadalajara con Fernando Gago, quien dejó abandonado el proyecto para marcharse a Boca Juniors, han comenzado a surgir diversos rumores en torno del actual timonel rojiblanco.

Sin embargo, y para sorpresa de todos los aficionados rojiblancos, existe un factor muy importante que complica una posible salida de Milito rumbo a su país y es que posee uno de los salarios más grandes de toda la Liga MX para un entrenador, por lo que el comunicador Alejandro Ramírez aseguró que es imposible que en Argentina puedan igualar dicha cifra.

“Independiente, es su equipo de todo su amor, pero no va a ganar en ningún equipo de Argentina lo que está ganando en México. Gabriel Milito está en el top 4 de técnicos que mejor ganan en la Liga MX, de ahí descarten cualquier posibilidad.

“Milito se va a ir de Chivas hasta que de plano sea muy protagonista y hasta él mismo se canse y no se dé el título, pero lo que gana en Guadalajara no lo va a ganar en otro lado dentro de Argentina, en ninguno. Les daba risa la rumorología”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto gana Gabriel Milito como entrenador de Chivas?

La realidad es que dentro de la Liga MX no existe la transparencia en el tema salarial de jugadores o entrenadores; sin embargo, el periodista Héctor Huerta reveló que el salario del timonel del Guadalajara rondaría los 1.6 millones de dólares al año.

Amaury Vergara tiene la promesa de Gabriel Milito

Al arranque de su gestión en el Guadalajara, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de que tomara una decisión similar a la de su compatriota, en donde dejó en claro que durante el lapso en el que tenga contrato con el chiverío no escucharía ninguna oferta, aunque pidió la misma actitud por parte de la directiva.