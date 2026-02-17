La euforia del triunfo en el Clásico Nacional sobre el América ha quedado en el pasado, por lo que la plantilla de Chivas ya está enfocada al cien por ciento en su próximo compromiso contra Cruz Azul como parte de la jornada 7 del Clausura 2026.

El Guadalajara es uno de los equipos que mejor futbol desarrollan en toda la Liga MX, por lo que se espera un duelo de poder a poder entre rojiblancos y celestes el próximo fin de semana, en el que se enfrenta el líder absoluto con el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, se ha revelado que el entrenador Gabriel Milito se encuentra preocupado de cara a la visita a La Máquina debido a las pésimas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc y que incrementan el riesgo de lesiones en los futbolistas del chiverío, al menos así lo confirmó el comunicador Alejandro Ramírez.

Hay que recordar que un factor que lastimaría más la cancha del estadio del Puebla es que precisamente la escuadra de la Franja jugará su duelo de la jornada 7 recibiendo al América, por lo que no tendrá mucho tiempo para recuperarse antes del choque entre Chivas y Cruz Azul.

“La gente del Guadalajara ha preguntado cómo se encuentra la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Ellos saben que un día antes hay partido. Parecería que hoy iba a haber una llamada con la gente de Cruz Azul para preguntarle cómo va la cancha.

“Sí preocupa al cuerpo técnico del Guadalajara las condiciones del terreno de juego“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.