El haber pertenecido en algún momento a Chivas es un privilegio que no todos los futbolistas mexicanos tienen la oportunidad de presumir; sin embargo, hay otros jugadores que pueden presumir el haber portado la camiseta rojiblanca dentro y fuera de la cancha.

Uno de esos elementos es Daniel Guzmán, quien tuvo la dicha de ser parte de las Súper Chivas de la década de los 90 y posteriormente ser entrenador del Guadalajara; sin embargo, hoy estaría viviendo momentos complicados por una publicación que surgió en redes sociales.

Con la intención de impulsar la nueva Academia del exjugador mexico-estadounidense, Édgar Castillo, el Travieso participó en un video para darle promoción en redes sociales, pero las cosas no salieron como esperaban.

El exjugador del Rebaño aparece tratando de dominar el balón, lo cual lo hace con muchas dificultades para posterior dar detalles de la nueva academia del ‘Homie’ Castillo, por lo que lo chusco de sus movimientos ocasionaron una lluvia de críticas y burlas en su contra.

Incluso, algunos comunicadores han salido a asegurar que Daniel Guzmán estaba bajo los influjos de bebidas alcohólicas, aunque evidentemente nada de eso está confirmado.

La gente no perdonó el promocional del Travieso Guzmán