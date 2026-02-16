La afición rojiblanca de seguro tenga presente el nombre de Luis Puente, delantero que fuera una de las grandes promesas que traía Chivas en las Fuerzas Básicas. Seleccionado entre los talentos más destacados de su generación, las lesiones le jugaron una mala pasada y nunca pudo mostrar su calidad con el primer equipo del Guadalajara.

Más allá de un gol en una Copa Sky, durante el ciclo de Veljko Paunovic, Puente no llegó a tener oportunidades reales con el conjunto rojiblanco. Su paso se redujo a las Fuerzas Básicas, donde tuvo buenas actuaciones con el Tapatío y la categoría Sub-23, antes de marcharse de la institución.

A principios de 2024, Luis Puente se marchó del Guadalajara rumbo al Pachuca, donde intentó consolidarse aunque sin éxito. Tuvo pocos minutos en el primer equipo y sumó rodaje en la Sub-23, pero al poco tiempo volvió a marcharse, esta vez para sumarse a las filas del Atlante en la Liga de Expansión MX.

Con la playera de los Potros, el delantero poco a poco vuelve a su mejor versión. Hace días atrás aplicó la ley del ex contra el Tapatío y en esta oportunidad volvió a anotar, esta vez el gol del empate frente a Correcaminos, alcanzando su segundo tanto en el Clausura 2026.

El gol de Luis Puente con Chivas en la Copa Sky