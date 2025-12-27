El futbol es un deporte en el que el talento no lo es todo para poder conseguir el éxito y consolidarse en Primera División y el ejemplo perfecto lo representa un canterano de Chivas que brilló en fuerzas básicas, pero que por diferentes circunstancias no ha podido consolidarse.

Luis Puente, un centro delantero del que se aseguraba que sería el nuevo goleador del Guadalajara, fue víctima de diversas lesiones de gravedad, principalmente de ligamento cruzado anterior, lo que fue frenando su desarrollo durante al menos dos años en las divisiones inferiores rojiblancas.

Sin embargo, la directiva que encabezó Fernando Hierro tomó la drástica decisión de darle salida al atacante para mandarlo al Pachuca como parte de la negociación por José Castillo, en donde se esperaba que el juvenil goleador despuntara en la escuadra hidalguense.

Pese a que logró debutar en Liga MX en la jornada 1 del Apertura 2024 con los Tuzos, fue enviado nuevamente a las fuerzas básicas en donde volvió a ausentarse por una lesión muscular, por lo que regresó a la actividad con regularidad en el Apertura 2025.

Luis Puente, nuevo refuerzo del Atlante

Este sábado sorprendió la noticia de que los Potros de Hierro habían concretado el fichaje del canterano de Chivas, Luis Fernando Puente, de cara al Clausura 2026, recibiendo una nueva oportunidad en una nueva institución en búsqueda de la consolidación.

Aunque parece un retroceso por pasar de Liga MX a la Liga de Expansión, la realidad es que es una buena oportunidad para recuperar su mejor versión física y futbolística, recordando que para el Apertura 2026 la escuadra de Atlante regresará a la Primera División en lugar de Mazatlán.