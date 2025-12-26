La búsqueda de un defensa central continúa entre la directiva de Chivas, por lo que en horas recientes ha comenzado a tomar fuerza un rumor en redes sociales que indicaría que el Guadalajara estaría negociando un intercambio con la dirigencia del América.

Dichos rumores aseguran que el Rebaño mandaría a Alan Mozo a Coapa y que las Águilas enviarían a Ramón Juárez a la escuadra rojiblanca, lo que ha desatado la controversia debido a la calidad de ambos futbolistas involucrados en la ecuación.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó la situación y negó rotundamente que las instituciones tapatía y capitalina estén en conversaciones para gestar ese movimiento en este mercado de fichajes, por lo que el futuro de ambos jugadores no será con el máximo antagonista.

“Algo de lo que ha sonado es el tema de Ramón Juárez y Alan Mozo. No sé de de dónde ni porqué sonó ese rumor de que el América va por Alan Mozo. No tengo ninguna información al respecto.

“Hasta donde tengo entendido, ni Alan Mozo iría al América ni Ramón Juárez vendría al Guadalajara (…) No hay absolutamente nada que pueda vincular a Alan Mozo con el América o Ramón Juárez con Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Alan Mozo identificado con el antiamericanismo

El lateral del Guadalajara surgió de la cantera de Pumas, en donde vivió múltiples episodios en contra de los azulcremas, rivalidad que se acentuó cuando llegó al Rebaño Sagrado, por lo que luce complicado que el destino del zaguero rojiblanco se encuentre en Coapa con las Águilas.