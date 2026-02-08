Chivas sigue demostrando un gran rendimiento individual y colectivo, por lo que se mantiene como el mejor equipo de toda la Liga MX al registrar cinco victorias en mismo número de partidos; sin embargo, en el redil deben de analizar cómo hará Gabriel Milito para reemplazar a Luis Romo para las próximas jornadas.

El Tanque sufrió una lesión muscular que apuntaría a ser un desgarre por los gestos que hizo el futbolista antes de abandonar el campo del Estadio El Encanto, por lo que surgió la pregunta de cuál futbolista podría sustituir al capitán del Guadalajara de cara al Clásico Nacional contra América.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del chiverío, y a la espera de que se realicen los entrenamientos de la semana, todo apuntaría a que el elegido para sustituir a Luis Romo sería Diego Campillo, quien también sabe jugar como central y como contención.

“Luis Romo será una baja durísima porque es un futbolista con condiciones únicas. El que más se acerca y según lo que platicaba con gente que está ahí metida, ya se están previendo escenarios (…) De lo primerito que se habló es que Diego Campillo se perfila para tomar el lugar de Luis Romo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo se lesionó Luis Romo?

En los minutos finales de la visita del Guadalajara a Mazatlán, el futbolista intentó organizar un contragolpe a velocidad para aprovechar que los Cañoneros estaban mal parados; sin embargo, al conducir el balón algunos metros, sintió la molestia muscular, deteniéndose de inmediato. Segundos después señaló a la banca que “se había roto”.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.