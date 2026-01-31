Tras la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante Atlético de San Luis, Diego Campillo fue uno de los jugadores que tomó la palabra para reconocer el esfuerzo del equipo y, sobre todo, el respaldo de la afición rojiblanca, que acompañó al Rebaño Sagrado en un duelo clave dentro del Torneo Clausura 2026.

El futbolista de 24 años de edad destacó la importancia de haber sumado tres puntos más, resultado que mantiene a nuestras Chivas en la cima de la tabla general y reafirma el trabajo que el cuerpo técnico ha venido realizando jornada tras jornada.

“Muchas gracias, afición, por su apoyo; otros tres puntos, chivahermanos, vamos por más y nos vemos la próxima semana”, comentó en un video que compartió el Rebaño Sagrado en redes sociales.

Sus palabras reflejan el buen momento anímico que vive el plantel bajo el mando de Gabriel Milito, así como la confianza de cara a los siguientes compromisos del campeonato.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo rival de Chivas será Mazatlán FC, dentro de la Jornada 5 a disputarse en la cancha del Estadio El Encanto el viernes 6 de febrero, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes.