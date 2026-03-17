Chivas atraviesa actualmente un gran momento deportivo bajo el proyecto encabezado por Javier Mier, Alejandro Manzo y Gabriel Milito, quienes han logrado consolidar una idea de juego clara y un vestidor sólido. Sin embargo, hay que admitir que parte de esta transformación comenzó en la etapa anterior, con la gestión de Fernando Hierro y la llegada de Veljko Paunović, un proyecto que desde sus inicios generó altas expectativas dentro del club.

Fernando Hierro aún tiene buena relación con Amaury Vergara.

El punto de quiebre llegó cuando Fernando Hierro decidió dejar al Guadalajara tras recibir una oferta del Al-Nassr, la cual resultó difícil de rechazar en términos económicos. Esta salida marcó un antes y un después en su relación con la afición rojiblanca, ya que muchos consideraron que abandonó el proyecto sin haber conseguido títulos, a pesar del discurso de compromiso que había mostrado durante su gestión.

Ahora, nuevos reportes han vuelto a poner su nombre en el centro de la conversación. Todo apunta a que Hierro podría salir del Al-Nassr tras no haber logrado campeonatos durante su etapa en el futbol saudí, y su destino estaría nuevamente en la Liga MX. Lo que más ha llamado la atención es que su posible regreso sería con Rayados de Monterrey, uno de los principales rivales de Chivas en la lucha por el título.

Este escenario ha reavivado el malestar entre la afición rojiblanca. Para muchos, no solo se trató de una salida inesperada, sino de una ruptura con el proyecto que él mismo ayudó a construir. El hecho de que ahora pueda regresar al futbol mexicano con un competidor directo ha sido interpretado como una contradicción a los mensajes de identidad y compromiso que expresó durante su etapa en Guadalajara.

Amaury Vergara sí terminó con buena relación con Fernando Hierro

A pesar del enojo de la afición, la relación entre Amaury Vergara y Fernando Hierro se mantiene en buenos términos. Prueba de ello fue la reciente visita del directivo español a Verde Valle, un día antes del partido de leyendas en el Estadio Akron. Durante su estancia, tuvo la oportunidad de convivir con jugadores del plantel, a varios de los cuales él mismo llevó al club, mostrando que, más allá de la polémica, los lazos institucionales no quedaron completamente rotos.