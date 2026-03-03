En el marco del partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se llevará a cabo en el Estadio Akron, Fernando Hierro hizo acto de presencia en la guarida del Club Deportivo Guadalajara, acompañado de grandes figuras del futbol.

El exdirector deportivo de Chivas visitó Verde Valle con leyendas del conjunto Blaugrana como Xavi Hernández, Carles Puyol, entre otros, y fueron recibidos con los brazos abiertos por Amaury Vergara y Gabriel Milito.

Por medio de redes sociales el Rebaño Sagrado compartió una fotografía de los exfutbolistas que visitaron Verde Valle y rápidamente se hizo viral entre la nación rojiblanca.

Las figuras que visitaron Verde Valle.

Cabe mencionar que durante la visita, Fernando Hierro pudo constar del avance que han tenido algunos jugadores que fue llevando en su etapa como directivo del Club Deportivo Guadalajara, luego de confesar en rueda de prensa que sigue al pendiente de la institución.

¿Cuándo es el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona?

El partido de leyendas entre el Real Madrid y Barcelona se llevará a cabo este martes 3 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes.

Las leyendas del Real Madrid y Barcelona que se medirán en el Estadio Akron

REAL MADRID: Iker Casillas, Pedro Contreras, Fernando Hierro, Marcelo, Fernando Sanz, Raúl Bravo, Guti, Luis Figo, Claude Makélélé, Rubén de la Red, Raúl González, Fernando Morientes, Álvaro Negredo, David Barral, Javier Balboa y Antonio Núñez.

BARCELONA: Jesús Angoy, Vítor Baia, Sergi Barjuan, Rafa Márquez, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Fernando Navarro, Gerard López, Phillip Cocu, Xavi, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Haruna Babangida y Nolito.