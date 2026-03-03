Esta noche el Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara se viste de gala debido a que recibe a Real Madrid y al Barcelona por la Copa de Leyendas. Por esta razón repasamos si el partido de esta noche será transmitido por TV Abierta.

Como se sabe, el inmueble del conjunto rojiblanco se prepara para recibir el Mundial 2026 y por esta razón culmina detalles para saber si el campo de juego como sus instalaciones están preparadas para la cita mundialista. No hay que olvidarse que en el Apertura 2025 el césped de la casa del Rebaño Sagrado resistió de la mejor manera en el partido ante Tigres luego de que se haya caído el cielo en la previa.

Esta noche, el Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara tiene su primera gran prueba de cara a la Copa del Mundo cuando se dispute la Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona. Entre las grandes figuras estará Fernando Hierro, quien fue exdirector deportivo del Rebaño Sagrado.

¿Va por TV abierta Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de Leyendas?

Lamentablemente el partido entre Real Madrid y Barcelona por la Copa de Leyendas no se podrá ver por TV Abierta, pero sí por Azteca Deportes Network la cual es gratuita desde las 20:00 del Centro de México. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los ex-Chivas.