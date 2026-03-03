Chivas viene de sufrir una dura derrota ante Toluca luego de haber perdido por 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Tras lo sucedido en el último fin de semana, revelan que el Guadalajara volvería a tener la alineación que lo llevó a marcar la diferencia en el inicio del campeonato para ser líder indiscutido.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado sufrió dos golpes brutales porque no pudo ante dos equipos que son claros candidatos al título. El sábado el equipo de Antonio Mohamed mostró su categoría en los primeros 20 minutos, mientras que en el Estadio Cuauhtémoc Cruz Azul hizo gala de su eficacia para quedarse con los tres puntos.

Tras lo vivido ante Toluca se espera que Gabriel Milito haya aprendido de sus tropiezos como declaró en conferencia de prensa. Es por esta razón que José María Garrido reveló en su canal de YouTube los posibles cambios que llevará adelante el entrenador argentino para quedarse con el Clásico Tapatío ante Atlas.

Gabriel Milito realizaría cambios para enfrentar a Atlas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro, Luis Romo será baja por lesión, por lo que la línea defensiva será compuesta por Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo. En el mediocampo regresaría Omar Govea, quien no tendría ninguna molestia física, acompañado con Brian Gutiérrez o Fernando González.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlas?

De esta manera, Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Brian Gutiérrez o Fernando González, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, en el ataque Armando González.