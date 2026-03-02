El Club Deportivo Guadalajara comenzó los trabajos con la mira puesta en el choque de este sábado ante los Rojinegros del Atlas, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

En Verde Valle saben que no se trata de un encuentro cualquiera, pues el Clásico Tapatío exige carácter, concentración, además de que están obligados a ganar tras perder ante Cruz Azul y Toluca.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado no tendrá actividad entre semana como sí la verán los “Zorros”, ya que el encuentro ante León de la Fecha 9 se movió para el miércoles 18 de marzo debido a que este martes el Estadio Akron lbergará el cotejo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona.

Chivas ya tiene la mirada puesta en el Atlas.

Así que por medio de redes sociales nuestras Chivas dieron a conocer cómo será su preparación para medirse a los pupilos de Diego Cocca, quienes este miércoles chocarán con los Xolos de Tijuana por la Jornada 9.

¿Cómo se va a preparar Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas?

Lunes 2 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Martes 3 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Miércoles 4 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Jueves 5 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Viernes 6 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

4:30 PM

Cabe mencionar que el compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara y los Rojinegros del Atlas se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.