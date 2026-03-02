El Club Deportivo Guadalajara comenzó los trabajos con la mira puesta en el choque de este sábado ante los Rojinegros del Atlas, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.
En Verde Valle saben que no se trata de un encuentro cualquiera, pues el Clásico Tapatío exige carácter, concentración, además de que están obligados a ganar tras perder ante Cruz Azul y Toluca.
Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado no tendrá actividad entre semana como sí la verán los “Zorros”, ya que el encuentro ante León de la Fecha 9 se movió para el miércoles 18 de marzo debido a que este martes el Estadio Akron lbergará el cotejo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona.
Así que por medio de redes sociales nuestras Chivas dieron a conocer cómo será su preparación para medirse a los pupilos de Diego Cocca, quienes este miércoles chocarán con los Xolos de Tijuana por la Jornada 9.
¿Cómo se va a preparar Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas?
Lunes 2 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
10:00 AM
Martes 3 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
10:00 AM
Miércoles 4 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
10:00 AM
Jueves 5 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
10:00 AM
Viernes 6 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
4:30 PM
Cabe mencionar que el compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara y los Rojinegros del Atlas se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.