El Estadio de Akron de las Chivas de Guadalajara se vestirá de gala debido a que será el anfitrión de la Copa de Leyendas que disputarán el Real Madrid y Barcelona. De cara al juego que se vivirá en el gigante de Zapopan repasamos cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Clásico de Leyendas en Guadalajara.

El inmueble del conjunto rojiblanco se prepara para recibir el Mundial 2026, motivo por el cual decidió realizar una importante inversión en el campo de juego. Es más, en el Apertura 2025 el césped de la casa del Rebaño Sagrado resistió de la mejor manera en el partido ante Tigres luego de que se haya caído el cielo en la previa.

En las próximas horas el Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara tiene su primera gran prueba de cara a la Copa del Mundo debido a que se disputará la Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona. Entre las grandes figuras estará Fernando Hierro, quien fue exdirector deportivo del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de Leyendas?

El partido por la Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona se llevará adelante mañana martes 3 de marzo en el Estadio Akron de Chivas. El partido está pactado para que comience a las 20:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de Leyendas?

El encuentro entre Real Madrid y Barcelona se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por a través de Azteca Deportes Network. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con Fernando Hierro.