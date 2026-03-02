En el Estadio Nemesio Diez, Chivas dio de qué hablar luego de haber perdido ante Toluca por 2-0. Tras lo sucedido contra los Diablos Rojos, José María Garrido reveló que es mentira que Omar Govea haya entrenado con problemas físicos para no ir de inicio ante los escarlatas. A su vez, reveló que un posible motivo por el que no estuvo presente fue porque al Guadalajara le iba a faltar intensidad con él en el campo de juego ante rival que no para de correr.

Sin dudas el técnico argentino sorprendió a más de uno debido a que no solo dejó fuera a Govea, sino que además puso de titular a Luis Romo. El capitán rojiblanco poco pudo hacer para marcar la diferencia porque finalizó lesionado.

Por otro lado, como decíamos al inicio, Gabriel Milito decidió dejar afuera a Omar Govea porque arrastraba una molestia física, según lo informado por David Medrano en Azteca Deportes. Esta tarde José María Garrido, insider del Guadalajara, reveló en Futbol con Cerebro que era mentira y que entrenó al parejo con el resto de los jugadores.

Omar Govea tiene chances de regresar al Tri.

“No es cierto eso lo que se dijo en la transmisión que Omar Govea había estado lesionado, que Omar Govea no había entrenado al parejo durante la semana, que el técnico decidió reservarlo mejor por un tema de una ligera molestia o alguna lesión, no es cierto. Omar Govea, tengo entendido, que entrenó al parejo de sus compañeros al igual que Luis Romo”, reportó el periodista de Claro Sports en su canal de YouTube.

En el mismo reporte, Chema Garrido analizó que la única manera de entender la ausencia en el once titular de Omar Govea es porque es un futbolista que en labores defensivas le iba a costar. “Al no ser un tipo con esa dinámica, esa intensidad que se requiere en un partido de fútbol el técnico es probable que haya pensado que en un encuentro ante un equipo con mucha dinámica y que probablemente le iba a jugar al tú por tú a Chivas como es el caso de Toluca y, cómo ocurrió, lo mejor era aguantar a Omar Govea”, cerró explicó.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 7 de marzo cuando enfrente a Atlas por la jornada 10 en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para comenzar a las 19:00 del Centro de México.