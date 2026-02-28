En el Estadio Nemesio Diez Chivas no pude hacer pie ante un Toluca que no para de afixiar al equipo de Gabriel Milito. En medio de este contexto, el Guadalajara y la Selección Mexicana enciende las alarmas debido a que Luis Romo volvió a resentirse de su lesión.

El Rebaño Sagrado le cuesta hacerle frente a unos Diablos Rojo que presionan alto y que no encuentra los caminos para marcar la diferencia. Daniel Aguirre sufre en el mediocampo y Diego Campillo hace lo que puede ante Diaz Price.

En medio de este contexto adverso, Chivas encendió las alarmas debido a que Luis Romo no pudo terminar los primeros 45 minutos debido a que se resintió de su lesión. En su lugar ingresó Brian Gutiérrez que viene de tener un buen encuentro ante Cruz Azul e Islandia y todo indica que podrá retener mejor el balón ante Toluca.

Así se lesionó Luis Romo