Esta tarde Chivas enfrenta a Toluca en un duelo clave para mantenerse en lo alto de la tabla general de posiciones. De cara al duelo de esta noche confirman que Alexis Vega no es tenido en cuenta por Antonio Mohamed en su regreso a los campos de juego. ¿Ventaja para el Guadalajara?

La semana pasada el Turco afirmaba que en la semana iban a evaluar si el exjugador del Rebaño Sagrado iba a estar disponible. Especialmente porque la semana que viene tienen fecha doble y comienzan con la participación en la Concachampions 2026.

Mientras diferentes reportes daban a conocer que el futbolista con pasado en Chivas iba a estar presente la noticia es que Alexis Vega fue cepillado por el Turco. Según lo informado por Fox Sports, en Toluca no quieren correr ningún tipo de riesgo y buscan que el regreso sea paulatino para que no haya una nueva lesión.

Alexis Vega no jugará ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál es la alineación de Chivas ante Toluca?

De cara al duelo de esta noche, Gabriel Milito decidió realizar más de un cambio para enfrentar a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. De esta manera, el Guadalajara formará con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González, Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Por su parte Toluca manda un equipo para tener cuidado debido a que formará con Toluca formará ante Chivas con: Luis García, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jorge Díaz y Paulinho.